Milano, 1 ottobre 2025 – “Un passo storico e decisivo per il futuro dei club e della città”. Milan e Inter, in una nota mattutina, prendono atto con “soddisfazione” del voto favorevole del Consiglio comunale alla cessione dell’attuale stadio e dell’area limitrofa, al progetto di nuovo stadio e alla rifunzionalizzazione del Meazza (resterà solo una parte della Curva Sud e della Tribuna Arancione). San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio Sei anni e due mesi dopo la presentazione del primo p rogetto rossonerazzurro relativo alla riqualificazione dell’area di San Siro, il passo avanti tanto atteso dai club è arrivato: “I club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo stadio, Milan e Inter festeggiano la vittoria: “Un passo storico, sarà un’icona”. Tutte le tappe

