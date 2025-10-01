Nuovo stadio a Pescara? Sebastiani | Serviranno 18 24 mesi ammesso che

Il sogno di un nuovo stadio a Pescara resta attuale. Ed è rilanciato da una serie di fattori e dalle dichiarazioni del presidente della squadra di calcio cittadina, Daniele Sebastiani. I recenti problemi strutturali all'Adriatico-Cornacchia, che hanno imposto limitazioni all'accesso in Tribuna. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

Come sarà il nuovo stadio di Milan e Inter? 71500 posti, due anelli e forma ovale. Ecco cosa ci sarà intorno all'impianto - X Vai su X

? Marotta: "Nuovo stadio? Decisione molto tribolata ma siamo felici e soddisfatti. Ora inizio percorso arduo e pieno di difficoltà. Noi abbiamo Kathrine Ralph che è molto preparata, il Milan ha Scaroni. Sono sicuro che questo percorso ci darà grandi soddisfaz - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, l'appunto di Sebastiani: "La città dovrebbe essere più vicina a questa squadra" - I 13mila spettatori per la gara contro il Catanzaro, poi uno stadio nuovamente semideserto per il match di lunedì contro il Taranto. Da tuttomercatoweb.com

Pescara-Empoli, altra big di scena all'Adriatico: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - Stavolta di scena all'Adriatico ci sarà l'Empoli, che come il Venezia una settimana prima è una retrocessa da ... Lo riporta today.it