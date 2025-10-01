Nuovo sgombero di migranti in Porto Vecchio | saranno trasferiti
Un nuovo sgombero di migranti in Porto Vecchio è in atto da stamattina, 1 ottobre. Stando a quanto si apprende si tratta di “trasferimenti straordinari”, al quale stanno lavorando dalle prime ore del mattino polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Le forze dell'ordine stanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Migranti, nuovo sgombero dal Porto Vecchio verso altre strutture tra Nordest e Piemonte - Dalle 7 di questa mattina, 1 ottobre, è in atto il trasferimento di decine di migranti che stazionano la notte sotto le volte dell'ingresso monumentale del Porto Vecchio. Si legge su ilgazzettino.it
