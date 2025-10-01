Nuovo San Siro | rogito in arrivo e i prossimi passi decisivi per il progetto

Nuovo San Siro: il 10 novembre è la data cruciale per il nuovo impianto: Milan e Inter dovranno versare i primi 73 milioni di euro. La decisione del Consiglio Comunale di Milano di approvare la delibera per la cessione dell’area di San Siro a Milan e Inter segna un passaggio storico per la città, avviando un progetto che cambierà radicalmente il panorama infrastrutturale milanese. Tuttavia, nonostante l’approvazione, la battaglia legale e burocratica è tutt’altro che finita. La fase successiva sarà quella della concretizzazione dell’atto d’acquisto, un passaggio fondamentale per evitare imprevisti o cambiamenti di scenario. 🔗 Leggi su Internews24.com

