Nuovo San Siro | rogito in arrivo e i prossimi passi decisivi per il progetto
Nuovo San Siro: il 10 novembre è la data cruciale per il nuovo impianto: Milan e Inter dovranno versare i primi 73 milioni di euro. La decisione del Consiglio Comunale di Milano di approvare la delibera per la cessione dell’area di San Siro a Milan e Inter segna un passaggio storico per la città, avviando un progetto che cambierà radicalmente il panorama infrastrutturale milanese. Tuttavia, nonostante l’approvazione, la battaglia legale e burocratica è tutt’altro che finita. La fase successiva sarà quella della concretizzazione dell’atto d’acquisto, un passaggio fondamentale per evitare imprevisti o cambiamenti di scenario. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora
Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”
Nuovo San Siro, quaranta giorni per vendere lo stadio: i club temono lo stop dei pm https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/nuovo_san_siro_vendita_stadio_squadre_temono_stop_pm-424881819/?ref=twhl… - X Vai su X
San Siro sarà venduto a Inter e Milan, il nuovo stadio dovrebbe essere inaugurato entro Euro 2032 (Gazzetta) La valutazione dell'area data dall’Agenzia delle Entrate è di 197 milioni. I lavori inizierebbero nella prima metà del 2027. Il Meazza sarà poi demolito - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025. ilgiorno.it scrive
Nuovo San Siro, quaranta giorni per vendere lo stadio: i club temono lo stop dei pm - Una corsa contro il tempo: il 10 novembre scatterebbe il vincolo sul secondo anello. Scrive milano.repubblica.it