Il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Inter e Milan per circa 197 milioni di euro, aprendo ufficialmente la strada al nuovo stadio che sorgerà nell’area di proprietà comunale. Ora si entra nella fase più delicata: entro il 10 novembre dovrà essere perfezionato il rogito, altrimenti scatterà il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza. Il progetto, affidato agli studi Foster + Partners e Manica, prevede l’avvio dei lavori nel 2027 e l’inaugurazione nel 2031. Intanto l’attuale impianto continuerà a ospitare le partite di Inter e Milan fino al completamento della nuova arena. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuovo San Siro, le prossime tappe: dal via libera del Comune all’inaugurazione prevista