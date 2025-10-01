Nuovo San Siro le prossime tappe | dal via libera del Comune all’inaugurazione prevista

Quifinanza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Inter e Milan per circa 197 milioni di euro, aprendo ufficialmente la strada al nuovo stadio che sorgerà nell’area di proprietà comunale. Ora si entra nella fase più delicata: entro il 10 novembre dovrà essere perfezionato il rogito, altrimenti scatterà il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza. Il progetto, affidato agli studi Foster + Partners e Manica, prevede l’avvio dei lavori nel 2027 e l’inaugurazione nel 2031. Intanto l’attuale impianto continuerà a ospitare le partite di Inter e Milan fino al completamento della nuova arena. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

nuovo san siro le prossime tappe dal via libera del comune all8217inaugurazione prevista

© Quifinanza.it - Nuovo San Siro, le prossime tappe: dal via libera del Comune all’inaugurazione prevista

In questa notizia si parla di: nuovo - siro

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

nuovo san siro prossimeNuovo San Siro, le prossime tappe: dal via libera del Comune all’inaugurazione prevista - Il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Inter e Milan per circa 197 milioni di euro, aprendo ufficialmente la strada al nuovo stadio che sorgerà nell’area ... Lo riporta quifinanza.it

nuovo san siro prossimeSan Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo San Siro Prossime