Nuovo San Siro la Curva Nord non ci sta Proteste degli ultras | Luci a San Siro non le spegneremo mai

Nuovo San Siro, la Curva Nord scende in campo contro la decisione della società. Striscione fuori dallo stadio: «Luci a San Siro, non le spegneremo mai». Un messaggio chiaro e forte quello degli ultras dell’ Inter, che hanno esposto uno striscione davanti al Baretto, subito fuori dallo stadio Meazza, con la scritta «Luci a San Siro, non le spegneremo mai». Lo striscione è stato poi postato su Instagram dal noto tifoso Nino Ciccarelli, a testimonianza del malcontento che si sta generando tra i supporter nerazzurri. La protesta contro la società. La protesta arriva dopo gli sviluppi legati all’inchiesta Doppia Curva, che ha avuto un impatto significativo sugli ultras delle due squadre milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

