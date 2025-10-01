Il ponte sì, ma quando? E’ la domanda sulla bocca di tutti mentre la ditta procede a spron battuto, e in questi giorni sta prendendo forma anche la nuova rotatoria, articolato punto di innesto sulla via di Camaiore, oltre a quella sul Brennero. A giorni partiranno i collaudi e a breve si saprà anche la data più attesa, quella dell’ inaugurazione. Ma c’è un “dettaglio“ ancora non svelato da mettere in calendario. All’inizio del 2026, una volta che il nuovo ponte sarà definitivamente e completamente funzionante, e dimostrerà in effetti di drenare i flussi di traffico che gravitano sulla zona, partirà un nuovo cantiere: quello per ristrutturare il vecchio ponte di Monte San Quirico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo e vecchio ponte. Uno apre, l’altro chiude