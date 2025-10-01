Nuovo ciclo di assemblee nelle Case di Quartiere
Una nuova stagione di partecipazione con l’avvio delle assemblee delle Case di quartiere di Bologna. Questi incontri, previsti dalle convenzioni tra Comune ed enti gestori, mirano a rendere le Case luoghi sempre più aperti, inclusivi e attenti ai bisogni della cittadinanza.Il primo appuntamento è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - ciclo
Barriera pubblica “Crevacuore”: il nuovo singolo che chiude un ciclo tra amore, glitch e poesia
Roma, rivoluzione Trigoria: nuovo ciclo con Gasperini, nuovo staff e reset totale
RAV 2025: al via il questionario per il nuovo ciclo di valutazione, novità per i docenti [NOTA]
A Villa Borghese tornano gli artisti! Fino al 9 ottobre un nuovo ciclo di incontri #gratis su arte e natura. Ecco il programma - facebook.com Vai su Facebook
“Si apre un nuovo ciclo, speriamo che sia altrettanto ricco di vittorie come il precedente. Il Padova merita di stare in Serie B e non dobbiamo sottovalutarlo.” Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #MonzaPadova ? https://youtu.be/ - X Vai su X