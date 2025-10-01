Nuovo ciclo di assemblee nelle Case di Quartiere

Una nuova stagione di partecipazione con l’avvio delle assemblee delle Case di quartiere di Bologna. Questi incontri, previsti dalle convenzioni tra Comune ed enti gestori, mirano a rendere le Case luoghi sempre più aperti, inclusivi e attenti ai bisogni della cittadinanza.Il primo appuntamento è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

