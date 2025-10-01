Nuovo appalto rifiuti c' è la firma | Più pulizia nel centro storico e attivazione delle eco isole intelligenti

Si chiude oggi, primo ottobre, un capitolo che sembrava non avere fine. È arrivata la firma, alla presenza della sindaca Chiara Frontini e dell'assessore all'ambiente Giancarlo Martinengo, del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti. Palazzo dei Priori archivia definitivamente la sequenza di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

