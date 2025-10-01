Nuovi taxi più tempo per completare gli investimenti | proroga per il pagamento del contributo

Riminitoday.it | 1 ott 2025

Con una deliberazione di giunta, approvata martedì (30 settembre), è stata disposta la proroga di 32 giorni del termine previsto per il versamento del contributo economico relativo alle nuove licenze Taxi assegnate. La scadenza, originariamente fissata per giovedì - 2 ottobre - è stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

