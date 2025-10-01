Nuovi taxi più tempo per completare gli investimenti | proroga per il pagamento del contributo
Con una deliberazione di giunta, approvata martedì (30 settembre), è stata disposta la proroga di 32 giorni del termine previsto per il versamento del contributo economico relativo alle nuove licenze Taxi assegnate. La scadenza, originariamente fissata per giovedì - 2 ottobre - è stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovi - taxi
Nuovi taxi a Roma, rilasciate 700 licenze. Gualtieri: “Vogliamo i mezzi dotati di gps"
Il bando per i nuovi taxi. Esclusi sei vincitori: volevano la licenza ma ne hanno già una
Ai tassisti i soldi per le licenze dei nuovi taxi: in arrivo i bonifici per i ristori
Pietro Petruzzelli. . La nostra città, da oggi, ha 4 nuovi taxi dei 30 totali! Da oggi Vito, Giuseppe, Francesco e Luca iniziano il loro servizio nelle ore serali e notturne e soprattutto dall'aeroporto. Sono i primi 4 ed entro la fine di settembre diventeranno 20 nuove - facebook.com Vai su Facebook