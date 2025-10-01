Nuovi guai per la Flotilla | arriva un esposto in procura

Nuovi guai per la Global Sumud Flotilla: l’ Istituto Milton Friedman ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, nel mirino i presunti legami con Hamas. "Le prove raccolte da Israele - basate su documenti trovati a Gaza - sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Sumud Flotilla, inclusi trasferimenti di fondi. Tuttavia, gli organizzatori (tra cui Global Flotilla Italia) negano legami" le parole del direttore esecutivo Alessandro Bertoldi: "Noi, viste le prove pubblicate, presenteremo nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché accerti l'ipotesi di reati e quindi i flussi finanziari e i legami con Hamas". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

