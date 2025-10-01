Nuovi guai per la Flotilla | arriva un esposto in procura
Nuovi guai per la Global Sumud Flotilla: l’ Istituto Milton Friedman ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, nel mirino i presunti legami con Hamas. "Le prove raccolte da Israele - basate su documenti trovati a Gaza - sostengono un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Sumud Flotilla, inclusi trasferimenti di fondi. Tuttavia, gli organizzatori (tra cui Global Flotilla Italia) negano legami" le parole del direttore esecutivo Alessandro Bertoldi: "Noi, viste le prove pubblicate, presenteremo nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché accerti l'ipotesi di reati e quindi i flussi finanziari e i legami con Hamas". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nuovi guai per la Flotilla: arriva un esposto in procura - Riflettori accesi sul presunto coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento dell'iniziativa pro Pal: ecco l'esposto dell'Istituto Milton Friedman ... msn.com scrive
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Lo riporta today.it