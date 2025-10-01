Nuove scuole i fondi spesi in consulenze

Altro che nuove scuole: i soldi volano in consulenze. A sottolinearlo sono i gruppi di minoranza Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (foto) che hanno puntato il dito verso la ricostruzione delle nuove scuole che dovrebbero sorgere in via Grazie. "In piena settimana pre-elettorale, con la determina del 22 settembre il Comune di Corridonia ha deciso di nominare due assistenti al responsabile unico di progetto – tuona l’opposizione – per la ricostruzione della scuola media Manzoni e della primaria Lanzi, comprese nell’ordinanza speciale 31 del 2021 firmata dall’allora commissario straordinario, Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nuove scuole, i fondi spesi in consulenze"

In questa notizia si parla di: nuove - scuole

