Altro che nuove scuole: i soldi volano in consulenze. A sottolinearlo sono i gruppi di minoranza Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (foto) che hanno puntato il dito verso la ricostruzione delle nuove scuole che dovrebbero sorgere in via Grazie. "In piena settimana pre-elettorale, con la determina del 22 settembre il Comune di Corridonia ha deciso di nominare due assistenti al responsabile unico di progetto – tuona l’opposizione – per la ricostruzione della scuola media Manzoni e della primaria Lanzi, comprese nell’ordinanza speciale 31 del 2021 firmata dall’allora commissario straordinario, Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuove scuole, i fondi spesi in consulenze

