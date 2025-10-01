Nuove regole e solita caccia alla Pro Recco | via alla corsa scudetto

Presentata l'A1 che scatta sabato e si adegua alle norme internazionali col campo ridotto, azioni più veloci e niente pareggi. Il ct Campagna: "Adattarsi bene per spingere il Settebello". Tra le donne, Orizzonte Catania davanti a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuove regole e solita caccia alla Pro Recco: via alla corsa scudetto

