Nuove opportunità lavorative per giovani e disoccupati | ritornano i Recruiting days
Rimini continua a investire sul futuro dei giovani e sul sostegno a chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. Tornano infatti i Recruiting Days di Cescot Lavoro, gli appuntamenti pensati per avvicinare neodiplomati, neolaureati e persone in cerca di occupazione al mondo del lavoro e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - opportunit
NUOVE OPPORTUNITÀ AL MERCATO CIVICO DI ELMAS Il Comune di Elmas ha pubblicato i bandi per l’assegnazione in concessione dei box disponibili presso il Mercato civico comunale coperto di via del Pino Solitario: Box n. 2 – Commercio di carni e - facebook.com Vai su Facebook
Zangrillo “I giovani cercano un lavoro giusto, la Pubblica Amministrazione ha bisogno di nuovi talenti” - Il ministro Zangrillo "I giovani cercano un lavoro giusto, la Pubblica Amministrazione ha bisogno di nuovi talenti" ... msn.com scrive
Regione Lombardia investe nei giovani imprenditori/ Guidesi presenta nuove misure: “Così si crea il futuro” - Autoimprenditorialità, Regione Lombardia presenta nuove misure a sostegno dei giovani. Si legge su ilsussidiario.net