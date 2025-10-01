Nuove opportunità lavorative per giovani e disoccupati | ritornano i Recruiting days

Rimini continua a investire sul futuro dei giovani e sul sostegno a chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. Tornano infatti i Recruiting Days di Cescot Lavoro, gli appuntamenti pensati per avvicinare neodiplomati, neolaureati e persone in cerca di occupazione al mondo del lavoro e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it