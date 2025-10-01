Nuove frontiere contro la violenza sui minori sulle donne e sugli anziani Un convegno al ridotto delle Muse per la tutela che evolve
Ancona si prepara ad accogliere, domani 2 ottobre, al ridotto del Teatro delle Muse, un confronto aperto e multidisciplinare sulla violenza contro minori, donne e anziani. Il convegno, promosso dall’Azienda Ospedaliero- Universitaria delle Marche in collaborazione con la Fondazione Ospedale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - frontiere
Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione: l'evento alla Asl Frosinone
Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione: l'evento alla Asl Frosinone
'Le nuove frontiere della tecnologia', alla Rocca di Bertinoro l'incontro tra arti e scienza
#Caramide e materiali #bioibridi: nuove frontiere nei #polimeri sostenibili - X Vai su X
Si è aperto ieri a Modena il congresso internazionale “One Brain, One Health: Nuove frontiere della neurofarmacologia”, che porta al centro del dibattito temi cruciali come le malattie neurodegenerative e le cefalee, con un approccio multidisciplinare e tras - facebook.com Vai su Facebook
Le nuove frontiere di Amnesty International: dalle guerre dimenticate ai diritti digitali. L’attivismo contro la pena di morte e ogni discriminazione (Laura Tussi) - Amnesty International, storica organizzazione per la difesa dei diritti umani fondata nel 1961, continua a essere una voce scomoda in un mondo sempre più attraversato da conflitti armati, crisi umanit ... Lo riporta farodiroma.it
Alessandra Moretti: «Una class action contro i siti sessisti digitali, è la nuova frontiera della violenza di genere» - «Caro Direttore, ogni donna che abbia seguito quanto accaduto in queste settimane, dalla piattaforma Mia Moglie a quella Phica. Riporta ilgazzettino.it