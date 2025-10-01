Nuove frontiere contro la violenza sui minori sulle donne e sugli anziani Un convegno al ridotto delle Muse per la tutela che evolve

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona si prepara ad accogliere, domani 2 ottobre, al ridotto del Teatro delle Muse, un confronto aperto e multidisciplinare sulla violenza contro minori, donne e anziani. Il convegno, promosso dall’Azienda Ospedaliero- Universitaria delle Marche in collaborazione con la Fondazione Ospedale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuove - frontiere

Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione: l'evento alla Asl Frosinone

Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione: l'evento alla Asl Frosinone

'Le nuove frontiere della tecnologia', alla Rocca di Bertinoro l'incontro tra arti e scienza

nuove frontiere contro violenzaLe nuove frontiere di Amnesty International: dalle guerre dimenticate ai diritti digitali. L’attivismo contro la pena di morte e ogni discriminazione (Laura Tussi) - Amnesty International, storica organizzazione per la difesa dei diritti umani fondata nel 1961, continua a essere una voce scomoda in un mondo sempre più attraversato da conflitti armati, crisi umanit ... Lo riporta farodiroma.it

Alessandra Moretti: «Una class action contro i siti sessisti digitali, è la nuova frontiera della violenza di genere» - «Caro Direttore, ogni donna che abbia seguito quanto accaduto in queste settimane, dalla piattaforma Mia Moglie a quella Phica. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuove Frontiere Contro Violenza