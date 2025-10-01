Nuove assunzioni al Comune di Foggia | via alle candidature per 26 posti a tempo indeterminato
Da domani, 2 ottobre fino a tutto il 31 ottobre, saranno aperte le candidature per 6 procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno indette dal Comune di Foggia-Servizio del Personale, dirigente Giuseppe Marchitelli- per complessivi 26 posti, di cui 3 inquadrati nell’Area degli Operatori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
