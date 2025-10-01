Nuova Zelanda-Australia | si apre la serie T20 con grande attesa a Tauranga

Il Bay Oval di Tauranga ha ospitato la prima sfida della serie T20 tra Nuova Zelanda e Australia, appuntamento che accende ancora una volta la storica rivalità trans-tasmanica. La partita si è giocata il 1° ottobre 2025, con inizio alle 08:15 ora italiana (CEST), corrispondenti alle 18:15 locali in Nuova Zelanda. Toss e notizie dalle squadre. Il capitano australiano Mitchell Marsh ha vinto il sorteggio e ha scelto di iniziare in campo con la palla, puntando a sfruttare le condizioni del pitch e del vento. La Nuova Zelanda si è presentata con diverse assenze pesanti dovute a infortuni, tra cui quelle di Mitchell Santner, Glenn Phillips e Finn Allen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

