Nuova voce per Atac | Gian Luca Spitella al timone della comunicazione
In un momento cruciale per il trasporto pubblico della Capitale, Atac ha scelto di affidare la guida della propria comunicazione a un professionista di lungo corso, pronto a dialogare con cittadini, istituzioni e media in maniera incisiva e trasparente. Un profilo per consolidare la svolta La selezione partita mesi fa dal portale dedicato di Atac .
Gian Luca Spitella (ex portavoce di Tiziano Treu di area PD), capo della comunicazione dell'ente che sovrintende ai settori dell'energia e dell'acqua – ha rassegnato le ...