Nuova Sondrio | i tifosi tendono la mano alla squadra

Sondriotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto l'ambiente della Nuova Sondrio è chiamato a mettersi alle spalle il terribile 0-8 subito in casa ad opera della Castellanzese domenica scorsa nella quinta giornata del girone B di serie D. Dovrà farlo la società, impegnata a dare a mister Marco Amelia i necessari rinforzi negli ultimi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - sondrio

La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini

Nuova Sondrio, tre giovani colpi e una nuova amichevole di prestigio: c'è l'Albinoleffe

La Nuova Sondrio Calcio saluto il suo portierone argentino

nuova sondrio tifosi tendonoNuova Sondrio: pomeriggio da incubo e debacle storica - Il presidente Rigamonti: "Mister Amelia non è in discussione" ... Secondo today.it

Francesco Totti indossa la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio - Sondrio, 9 giugno 2025 – Francesco Totti con il suo amico Marco Amelia e la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sondrio Tifosi Tendono