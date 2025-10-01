Nuova Sondrio | i tifosi tendono la mano alla squadra
Tutto l'ambiente della Nuova Sondrio è chiamato a mettersi alle spalle il terribile 0-8 subito in casa ad opera della Castellanzese domenica scorsa nella quinta giornata del girone B di serie D. Dovrà farlo la società, impegnata a dare a mister Marco Amelia i necessari rinforzi negli ultimi.
La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini
Nuova Sondrio, tre giovani colpi e una nuova amichevole di prestigio: c'è l'Albinoleffe
La Nuova Sondrio Calcio saluto il suo portierone argentino
Castellanzese, vittoria importante, 8-0 sulla Nuova Sondrio; ora testa alla Real Calepina
Nuova Sondrio: pomeriggio da incubo e debacle storica - Il presidente Rigamonti: "Mister Amelia non è in discussione"
Francesco Totti indossa la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio - Sondrio, 9 giugno 2025 – Francesco Totti con il suo amico Marco Amelia e la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio.