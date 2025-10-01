Nuova Sondrio | i tifosi tendono la mano alla squadra

Tutto l'ambiente della Nuova Sondrio è chiamato a mettersi alle spalle il terribile 0-8 subito in casa ad opera della Castellanzese domenica scorsa nella quinta giornata del girone B di serie D. Dovrà farlo la società, impegnata a dare a mister Marco Amelia i necessari rinforzi negli ultimi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - sondrio

La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini

La Nuova Sondrio Calcio saluto il suo portierone argentino

La Nuova Sondrio Calcio saluta il suo portierone argentino

? Domani sera i ragazzi di mister Meleri scendono in campo per il recupero della 2° giornata contro la Nuova Sondrio Calcio Appuntamento al Toccalli alle ore 20 Forza ragazzi - facebook.com Vai su Facebook

Serie d. Nuova Sondrio choc. Batosta storica: 8-0. Amelia (per ora) resta: "Non è colpa sua» - La Nuova Sondrio è sempre più ultima dopo la tremenda e storica scoppola per 8- Come scrive msn.com

Nuova Sondrio: pomeriggio da incubo e debacle storica - Il presidente Rigamonti: "Mister Amelia non è in discussione" ... Lo riporta today.it