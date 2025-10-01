Nuova Sondrio | i tifosi tendono la mano alla squadra

Sondriotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto l'ambiente della Nuova Sondrio è chiamato a mettersi alle spalle il terribile 0-8 subito in casa ad opera della Castellanzese domenica scorsa nella quinta giornata del girone B di serie D. Dovrà farlo la società, impegnata a dare a mister Marco Amelia i necessari rinforzi negli ultimi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - sondrio

La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini

La Nuova Sondrio Calcio saluto il suo portierone argentino

La Nuova Sondrio Calcio saluta il suo portierone argentino

nuova sondrio tifosi tendonoSerie d. Nuova Sondrio choc. Batosta storica: 8-0. Amelia (per ora) resta: "Non è colpa sua» - La Nuova Sondrio è sempre più ultima dopo la tremenda e storica scoppola per 8- Come scrive msn.com

nuova sondrio tifosi tendonoNuova Sondrio: pomeriggio da incubo e debacle storica - Il presidente Rigamonti: "Mister Amelia non è in discussione" ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sondrio Tifosi Tendono