Sono dedicati ai tumori della mammella, del polmone, della prostata, del colon e del retto i primi cinque percorsi preventivi diagnostico-terapeutici assistenziali attivati con l’istituzione da parte della Regione della nuova Rete oncologica regionale (ROR-U). "Con la nuova presa in carico stiamo cambiando il modo di affrontare la malattia oncologica" ha detto la presidente Stefania Proietti. Si tratta - è stato spiegato - di un modello innovativo di organizzazione e funzionamento dei servizi oncologici che intende garantire uniformità, qualità ed equità delle cure, orientando e prendendo in carico la persona malata secondo la visione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, parte integrante del nuovo Piano socio-sanitario regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova rete oncologica. Cinque nuovi percorsi: "Cambiamo l’approccio"