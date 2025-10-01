Nuova Caledonia | il console Baroni diventa cavaliere
LA STORIA. Il 65enne di Villa d’Almè premiato a Parigi. Da 23 anni si spende come punto di riferimento per la comunità italiana nel Paese oceanico: «Porto Bergamo nel cuore». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: nuova - caledonia
Lo hanno urlato per anni. Ora è realtà: dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia
Nuova Caledonia, cosa prevede l’accordo con la Francia per creare uno Stato
Un accordo storico per la Nuova Caledonia
Gol dell'1 a 8 della Nuova Caledonia, primo nella loro storia al Mondiale u20, festeggiato come una vittoria. - facebook.com Vai su Facebook
Il primo, storico, celebratissimo gol della Nuova Caledonia in un Mondiale Under-20! Poco importa che i pari età degli Stati Uniti abbiano vinto 9-1: alla marcatura di Simane è stata festa in campo per i ragazzi dell’atollo dell’Oceano Pacifico. - X Vai su X
Nuova Caledonia: il console Baroni diventa cavaliere - Da 23 anni si spende come punto di riferimento per la comunità italiana ... Come scrive ecodibergamo.it
EDICOLA EMIGRAZIONE / NUOVA CALEDONIA, CONSOLE BARONI DIVENTA CAVALIERE - Nel cuore dell’Oceania c’è un bergamasco che da oltre 20 anni si spende come punto di riferimento per la comunità italiana. Riporta 9colonne.it