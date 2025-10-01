Nuova area sportiva per i residenti | È un’opera dal grande valore

Due milioni e mezzo dal Pnrr per il nuovo Parco del cimitero e a Carugate un pezzo del centro cambia faccia. Soldi serviti per consegnare alla città una nuova, attrezzatissima, area sportiva. Un’opera "con un valore importantissimo - spiega il sindaco Luca Maggioni - perché ci permette di concludere la riqualificazione di una zona iniziata da anni con l’eliminazione del rotondosso (la rotatoria al centro di polemiche fra le vie Garibaldi, De Gasperi e Fidelina), l’ampliamento del parcheggio, la creazione di piste ciclabili e la pedonalizzazione di via San Francesco". La progettazione della nuova oasi che lambisce il camposanto si è portata in dote uno skatepark, attrezzature varie, aree gioco per bambini (che saranno pronte fa un mesetto), percorsi per le passeggiate dei cani e piste per pedoni e biker che collegheranno lo spazio rinnovato alla piscina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova area sportiva per i residenti: "È un’opera dal grande valore"

