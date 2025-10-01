Nuova allerta meteo in Puglia e nel Foggiano | previsti rovesci temporali e raffiche di vento

Piove a Foggia e in provincia. Secondo le ultime previsioni il maltempo dovrebbe insistere anche nella giornata di domani. Per tale motivo, il Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato una nuova allerta gialla che entrerà in vigore dalla mezzanotte e per le successive 20 ore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - allerta

Abitazione fantasma, nuova allerta truffe. Il caso a Pontedera

Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna

Nuova frana blocca Cortina, allerta meteo al Centronord

Vento forte, temporali e possibili grandinate: nuova allerta 'gialla' sul Barese https://ift.tt/6MU2tuk https://ift.tt/ctSF1np - X Vai su X

Maltempo, domani temporali sulla Calabria: diramata allerta gialla: Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria. Dalle prime ore di domani i temporali che colpiranno la Sicilia si estenderanno progressivamente anche alla nostra regione, in particolare s - facebook.com Vai su Facebook

Nuova allerta meteo in Puglia e nel Foggiano: previsti rovesci, temporali e raffiche di vento - Una nuova allerta di 20 ore è stata diramata per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento ... foggiatoday.it scrive

Allerta meteo in Puglia: vento forte e temporali dal 1° ottobre - Dalle ore 14:00 del 1° ottobre e per le successive 10 ore, sono attesi venti dai quadranti settentrionali con inte ... Come scrive giornaledipuglia.com