Nuoto Fantin e un Mondiale da favola | Ora comincia il percorso verso Los Angeles 2028

Il portabandiera torna da Singapore con tre ori e un bronzo inaspettato nei 100 dorso, contributo fondamentale per la vittoria dell'Italia del medagliere. Gilli: "Siamo un gruppo molto forte".

Antonio Fantin tre volte d'oro ai mondiali di nuoto paralimpico di Singapore. Nella sua categoria, il campione di Bibione ha vinto i 100, i 400 e i 50 stile libero. Due successi anche per il veronese Stefano Raimondi

ORO Antonio Fantin completa la sua collezione ai Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore: oro nei 50 stile libero S6, dopo i successi già conquistati nei 100 e 400.

Nuoto, Fantin e un Mondiale da favola: "Ora comincia il percorso verso Los Angeles 2028" - Il portabandiera torna da Singapore con tre ori e un bronzo inaspettato nei 100 dorso, contributo fondamentale per la vittoria dell'Italia del medagliere.

Mondiali paralimpici: Italia del nuoto, che spettacolo! Ancora in cima al medagliere - Per la quarta rassegna iridata consecutiva gli azzurri hanno chiuso con 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi: meglio di tutti, davanti a Usa e Cina