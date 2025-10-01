Nuoto Fantin e un Mondiale da favola | Ora comincia il percorso verso Los Angeles 2028

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portabandiera torna da Singapore con tre ori e un bronzo inaspettato nei 100 dorso, contributo fondamentale per la vittoria dell'Italia del medagliere. Gilli: "Siamo un gruppo molto forte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuoto fantin e un mondiale da favola ora comincia il percorso verso los angeles 2028

© Gazzetta.it - Nuoto, Fantin e un Mondiale da favola: "Ora comincia il percorso verso Los Angeles 2028"

In questa notizia si parla di: nuoto - fantin

nuoto fantin mondiale favolaNuoto, Fantin e un Mondiale da favola: "Ora comincia il percorso verso Los Angeles 2028" - Il portabandiera torna da Singapore con tre ori e un bronzo inaspettato nei 100 dorso, contributo fondamentale per la vittoria dell'Italia del medagliere. msn.com scrive

nuoto fantin mondiale favolaMondiali paralimpici: Italia del nuoto, che spettacolo! Ancora in cima al medagliere - Per la quarta rassegna iridata consecutiva gli azzurri hanno chiuso con 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi: meglio di tutti, davanti a Usa e Cina ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Fantin Mondiale Favola