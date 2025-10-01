Nullafacenti e con l’assegno di disoccupazione ma a casa avevano lingotti d’oro per 1 milione di euro
Lodi, 1 ottobre 2025 – Custodivano a casa lingotti d’oro per il valore complessivo di 1 milione di euro, e uno di loro – sulla carta nullafacente – percepiva la Naspi, il sussidio di disoccupazione. Il raggiro milionario è tuttavia durata poco, e per tre marocchini è scattata un’indagine che si concluderà con ogni probabilità con una condanna penale. L’inchiesta . Quel che è certo è che per il momento la Procura della Repubblica di Lodi ha operato un sequestro preventivo di lingotti d'oro a 24 carati, per un valore appunto superiore al milione di euro, a carico di tre cittadini del Marocco che erano stati sottoposti a controlli, nei mesi scorsi, alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nullafacenti - assegno
L’assegno non sarà più riservato alle coppie unite in matrimonio, ma potrà essere corrisposto anche nel caso di scioglimento di un’unione civile. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25495 della Prima sezione civile depositata mercoledì 17 settem - facebook.com Vai su Facebook
Due milioni di nullafacenti. Osservatorio Neet, tra gli over30 la percentuale di donne è il doppio degli uomini - Non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione: una generazione di ragazzi tra i 15 e i 34 anni che sembra sospesa. Secondo huffingtonpost.it
Sciopero dei lavoratori del ristorante Crudo: “A casa senza disoccupazione” - In sciopero una decina di lavoratori del ristorante Crudo, che ieri hanno organizzato un presidio con il sindacato Cub al centro commerciale Lingotto. Segnala torino.repubblica.it