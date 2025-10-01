Nullafacenti e con l’assegno di disoccupazione ma a casa avevano lingotti d’oro per 1 milione di euro

Lodi, 1 ottobre 2025 – Custodivano a casa lingotti d’oro per il valore complessivo di 1 milione di euro, e uno di loro – sulla carta nullafacente – percepiva la Naspi, il sussidio di disoccupazione. Il raggiro milionario è tuttavia durata poco, e per tre marocchini è scattata un’indagine che si concluderà con ogni probabilità con una condanna penale. L’inchiesta . Quel che è certo è che per il momento la Procura della Repubblica di Lodi ha operato un sequestro preventivo di lingotti d'oro a 24 carati, per un valore appunto superiore al milione di euro, a carico di tre cittadini del Marocco che erano stati sottoposti a controlli, nei mesi scorsi, alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

