Nubifragio nell’Agrigentino | donna dispersa e persone intrappolate nelle abitazioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Donna travolta dall’acqua a Favara. Una donna risulta dispersa dopo il violento nubifragio di questa mattina, 1 ottobre, che ha colpito Favara, in provincia di Agrigento. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata travolta dalla piena dopo essere scesa dalla sua auto rimasta bloccata dall’acqua. La donna è madre di tre figli. Le ricerche dei soccorritori. Alle operazioni di ricerca partecipano i vigili del fuoco, impegnati a setacciare la zona. Le precipitazioni hanno trasformato in poche ore le strade di Favara in veri e propri torrenti, complicando le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

