Nubifragio nell’Agrigentino donna di 38 anni trascinata dall’acqua dopo essere scesa dalla macchina

Una donna di 38 anni risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell’Agrigentino. Sarebbe stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco. La grande quantità di pioggia che si è abbattuta nell’Agrigentino ha trasformato le strade di Favara in fiumi in piena. Le ricerche sono concentrate su un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata. Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa. Un nubifragio, con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Sciacca (Agrigento). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

