Nubifragio nell’Agrigentino donna di 38 anni trascinata dall’acqua dopo essere scesa dalla macchina
Una donna di 38 anni risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell’Agrigentino. Sarebbe stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco. La grande quantità di pioggia che si è abbattuta nell’Agrigentino ha trasformato le strade di Favara in fiumi in piena. Le ricerche sono concentrate su un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata. Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa. Un nubifragio, con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Sciacca (Agrigento). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nubifragio - nell
VIDEO | Grandine e pioggia battente: nubifragio nell'Aretino
Grandine nell'Alta Padovana, nubifragio nella Bassa: coltivazioni di mais distrutte, danni a orti e campi
Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse | Riprese le ricerche della turista dispersa nell'Alessandrino
Nubifragio nell'Agrigentino, donna dispersa. Sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata #ANSA - X Vai su X
Violento nubifragio nella notte nel Grossetano, in tilt torrenti e strade. Nuovi allagamenti all'Elba - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, nubifragio nell'Agrigentino: una donna dispersa a Favara - La pioggia si è abbattuta nell'Agrigentino, trasformando le strade di Favara in fiumi in piena. Secondo tg24.sky.it