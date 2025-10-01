Nubifragio nell' Agrigentino dispersa una donna | scende dall' auto e viene travolta dall' acqua
È scesa dalla sua auto ed è stata travolta e portata via dall'acqua. Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell'Agrigentino, che risulta dispersa.
VIDEO | Grandine e pioggia battente: nubifragio nell'Aretino
Grandine nell'Alta Padovana, nubifragio nella Bassa: coltivazioni di mais distrutte, danni a orti e campi
Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse | Riprese le ricerche della turista dispersa nell'Alessandrino
Nubifragio Agrigento, scuole chiuse a Sciacca. Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua, dispersa - Strade come fiumi a Favara, dove si segnala una donna dispersa, a Sciacca chiuse le scuole per ragioni di sicurezza. Scrive fanpage.it
Nubifragio ad Agrigento, donna dispersa: allerta maltempo in Sicilia - Strade trasformate in fiumi, auto sommerse e scuole chiuse per precauzione. Riporta notizie.it