Nubifragio in provincia di Agrigento strade come fiumi a Favara | dispersa una donna

1 ott 2025

La 30enne era scesa dall'auto che era rimasta impantanata nel fango ma è stata trascinata via dalla corrente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nubifragio ad Agrigento, donna dispersa: allerta maltempo in Sicilia - Strade trasformate in fiumi, auto sommerse e scuole chiuse per precauzione. Da notizie.it

nubifragio provincia agrigento stradeNubifragio Agrigento, scuole chiuse a Sciacca. Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua, dispersa - Strade come fiumi a Favara, dove si segnala una donna dispersa, a Sciacca chiuse le scuole per ragioni di sicurezza. Riporta fanpage.it

