Nubifragio Agrigento scuole chiuse a Sciacca Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua dispersa

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sull'Agrigentino. Strade come fiumi a Favara, dove si segnala una donna dispersa, a Sciacca chiuse le scuole per ragioni di sicurezza. Allerta meteo oggi in Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

