Nubifragio Agrigento 30enne dispersa a Favara | proseguono le ricerche

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si hanno ancora notizie della donna di 30 anni di Favara, scomparsa questa mattina nella provincia di Agrigento. La donna, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe stata trascinata via dall’acqua durante il forte nubifragio che ha colpito la città. Un violento temporale che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi, concentrando gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - agrigento

