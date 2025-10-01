Nubifragio Agrigentino | donna dispersa

10.34 Una donna di Favara, nell'Agrigentino, risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua subito dopo essere scesa dall'auto. Le forze dell'ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri. La donna avrebbe aperto la portiera e, appena scesa, è stata sopraffatta dal forte flusso d'acqua. Viene cercata soprattutto in un convogliatore dell'area Nelle ultime ore Favara è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato l'allagamento di numerose strade. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it