Nubifragio ad Agrigento una scuola sommersa dall’acqua | la tromba delle scale diventa una cascata Il video shock
Maltempo di eccezionale intensità ha colpito Agrigento la mattina del 1 ottobre, mettendo in ginocchio anche un plesso scolastico. In pochi minuti, gli ambienti interni dell’istituto si sono trasformati in veri e propri corsi d’acqua: aule, scale e corridoi si sono allagati, impedendo la normale prosecuzione delle attività didattiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nubifragio Agrigento, scuole chiuse a Sciacca. Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua, dispersa
Nubifragio in provincia di Agrigento, strade come fiumi a Favara: dispersa una donna
#Agrigento Una donna risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara. La donna sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i @vigilidelfuoco - X Vai su X
Maltempo in Sicilia Licata (AG): le scalinate diventano cascate del Niagara Il violento nubifragio che ha colpito la Sicilia ha trasformato alcune strade e scalinate urbane in torrenti impetuosi. A Licata, in provincia di Agrigento, le immagini parlano da sole: l’ac - facebook.com Vai su Facebook
