Nubifragio ad Agrigento una scuola invasa dall’acqua | la tromba delle scale diventa una cascata Il video shock

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo di eccezionale intensità ha colpito Agrigento la mattina del 1 ottobre, mettendo in ginocchio anche un plesso scolastico. In pochi minuti, gli ambienti interni dell’istituto si sono trasformati in veri e propri corsi d’acqua: aule, scale e corridoi si sono allagati, impedendo la normale prosecuzione delle attività didattiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - agrigento

