Nubifragio ad Agrigento donna dispersa a Favara

Tg24.sky.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Agrigentino un nubifragio ha colpito la città di Favara. Una donna risulta scomparsa dopo che, rimasta impantanata con la macchina, è stata travolta da un corso d’acqua prodotto dalle precipitazioni. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche per ritrovare la donna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - agrigento

