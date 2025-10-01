Nubifragio a Favara Maria travolta dall’acqua | ricerche senza sosta madre di 3 figli

Le strade di Favara si sono trasformate in fiumi in piena a causa di un violento nubifragio che ha colpito la cittadina e l’intera zona sud-occidentale dell’ agrigentino, lasciando dietro di sé allagamenti e gravi disagi. In via Sottotenente Bosco, la furia delle acque ha travolto Maria Bello, 38 anni, sposata e madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni. La tragedia. Un video circolato sui social mostra gli attimi drammatici: auto sommerse dall’acqua e la donna che, dopo essere scesa dalla macchina per raggiungere un negozio di alimentari, viene spinta a terra dalla corrente e trascinata via. Secondo le prime ricostruzioni, Maria Bello sarebbe stata risucchiata in un canalone sotterraneo utilizzato un tempo per incanalare le acque di un torrente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

