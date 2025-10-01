Nubifragio a Favara madre di tre figli travolta dall’acqua | ricerche senza sosta per Maria Bello

Nubifragio a Favara: cosa è accaduto. Un violento nubifragio ha colpito Favara e l’intera area sud-occidentale dell’Agrigentino il 1° ottobre. Strade trasformate in torrenti, auto sommerse, cittadini intrappolati in casa. In via Sottotenente Bosco, la furia dell’acqua ha travolto Maria Bello, 38 anni, madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni. Il video shock della scomparsa. Un video circolato sui social mostra il momento drammatico: la donna scende dall’auto per raggiungere un negozio, ma pochi passi dopo viene rovesciata dall’ondata e trascinata via. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata risucchiata in un canale sotterraneo attraverso una delle grate aperte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

