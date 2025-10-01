Nubifragio a Favara dispersa una donna travolta dall’acqua Polemiche sulla mancata allerta rossa – Il video

Allarme a Favara, in provincia di Agrigento, per una donna dispersa dopo un violento nubifragio. Il forte temporale ha colpito la cittadina in pochi minuti e si teme che la donna sia stata trascinata via dall’acqua. Secondo le prime ricostruzioni la persona dispersa era rimasta bloccata in auto dal fiume d’acqua che aveva invaso la strada. Provando a uscire sarebbe stata trascinata dal flusso fino a un canalone artificiale. Partite le ricerche da parte di vigili del fuoco e forze dell’ordine. E si sono sollevate già le prime polemiche per la mancata allerta rossa, che non era stata emanata dalla protezione civile regionale nonostante le condizioni di rischio. 🔗 Leggi su Open.online