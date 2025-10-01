Nubifragi sulla Sicilia occidentale una donna dispersa nell’Agrigentino

Piogge e temporali, anche di estrema intensità, hanno colpito le province siciliane di Trapani, Palermo e Agrigento, facendo danni in particolare in quest’ultima. A Sciacca si è abbattuto un nubifragio con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, che ha provocato l’allagamento della città: il sindaco ha disposto la chiusura le scuole. Ma è a Favara, dove le strade del centro storico si sono trasformate in fiumi in piena, che la situazione più critica: secondo alcuni testimoni, una donna appena scesa dall’auto sarebbe stata trascinata via dall’acqua in via Berlinguer, dopo che era scesa dall’auto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

