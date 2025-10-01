Nubifragi sulla Sicilia occidentale una donna dispersa nell’Agrigentino
Piogge e temporali, anche di estrema intensità, hanno colpito le province siciliane di Trapani, Palermo e Agrigento, facendo danni in particolare in quest’ultima. A Sciacca si è abbattuto un nubifragio con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, che ha provocato l’allagamento della città: il sindaco ha disposto la chiusura le scuole. Ma è a Favara, dove le strade del centro storico si sono trasformate in fiumi in piena, che la situazione più critica: secondo alcuni testimoni, una donna appena scesa dall’auto sarebbe stata trascinata via dall’acqua in via Berlinguer, dopo che era scesa dall’auto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: nubifragi - sicilia
Meteo, in Sicilia fino a 45° al Nord nubifragi: quando finirà l’ondata di caldo torrido
Forte nubifragio su Palermo ? Venerdì 26 Settembre 2025 ? @mondopalermo #Palermo #maltempo #sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Ancora #maltempo sull'#Italia, frane nel comasco. Nubifragi anche al sud, su #Sicilia e #Calabria. Allerta arancione in #Veneto, gialla in 15 regioni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #24settembre - X Vai su X
Nubifragi sulla Sicilia occidentale, una donna dispersa nell’Agrigentino - Piogge e temporali, anche di estrema intensità, hanno colpito le province siciliane di Trapani, Palermo e Agrigento, facendo danni in particolare in quest’ultima. Riporta msn.com
Nubifragio ad Agrigento, donna dispersa: allerta maltempo in Sicilia - Strade trasformate in fiumi, auto sommerse e scuole chiuse per precauzione. Si legge su notizie.it