Novità sul recupero dell' ex colonia Veronese | Giardini al mare fino al porto canale e un nuovo parcheggio

Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera la rimodulazione dell’accordo di programma per il recupero dell’ex Colonia Veronese con 8 voti favorevoli e 6 astenuti. Si tratta del secondo passaggio il consiglio di questo accordo dopo che lo scorso 31 marzo il Consiglio comunale aveva approvato uno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

