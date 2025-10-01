Novità serie tv in arrivo a ottobre

Le novità seriali di ottobre 2025: offerte imperdibili per le piattaforme streaming. Il mese di ottobre si presenta come un periodo ricco di nuove produzioni e arrivi attesi sulle principali piattaforme di streaming. In particolare, Sky si distingue per il lancio di numerosi titoli che spaziano tra generi diversi, offrendo agli appassionati un’ampia selezione di serie televisive. Netflix, invece, introduce due intense serie drammatiche basate su storie vere, confermando l’interesse verso contenuti più profondi e coinvolgenti. Questa panoramica evidenzia le principali uscite del mese, con focus sui titoli più attesi e sugli eventi speciali in programma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

