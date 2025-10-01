Novità Portogallo assente lo stand israeliano Il Mercato Internazionale ritorna in città
Poco meno di duecento espositori stranieri da 35 paesi, più di 90 quelli locali per un totale di oltre 300 stand che animeranno la kermesse aretina per l'intero weekend. Il Mercato internazionale dei sapori torna ad Arezzo per l'edizione 2025, 19esima della sua storia. Da venerdì 10 a domenica 12. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: novit - portogallo
Le ultime novità dalla Continassa in vista del Villareal Buone notizie sul fronte Conceição: il portoghese è tornato a lavorare in gruppo dopo aver saltato per precauzione la partita contro l'Atalanta: potrebbe essere titolare mercoledì. Da monitorare, inv - facebook.com Vai su Facebook
Portogallo, i convocati di Martinez: Conceiçao unico "italiano", Leao k.o. e assente - Roberto Martínez ha diramato la lista dei convocati per le prime due sfide di qualificazione al Mondiale 2026. tuttomercatoweb.com scrive
Mistero Cristiano Ronaldo, grande assente ai funerali di Diogo Jota: in Portogallo è bufera - Tra le critiche di chi ritiene l'assenza di CR7 "inspiegabile e ingiustificabile" c'è anche chi, come il quotidiano 'Record', prova a dare una spiegazione ricordando quanto accaduto a Ronaldo quando ... Lo riporta corrieredellosport.it