Novità Asus | tre anni di garanzia su tutti i notebook acquistati da oggi
La nuova garanzia triennale copre tutte le linee consumer e anche gaming acquistate dopo il 1° ottobre. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: novit - asus
Sandisk presenta le schede MicroSD ufficiali di ROG Xbox Ally, con tagli da 512 GB, 1 TB e 2 TB per espandere la memoria della console ibrida di ASUS. https://www.everyeye.it/notizie/rog-xbox-ally-sandisk-svela-microsd-ssd-espandere-memoria-prezzi-e - facebook.com Vai su Facebook
ASUS Italia (@ASUSItalia) - X Vai su X
ASUS introduce la garanzia di 3 anni su tutti i suoi notebook - ASUS ha annunciato una novità importante per chi acquista i suoi portatili: da oggi tutti i nuovi notebook del marchio avranno una garanzia costruttore di 3 anni. Scrive smartworld.it