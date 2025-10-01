Novità Asus | tre anni di garanzia su tutti i notebook acquistati da oggi

Dday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova garanzia triennale copre tutte le linee consumer e anche gaming acquistate dopo il 1° ottobre. 🔗 Leggi su Dday.it

novit224 asus tre anniASUS introduce la garanzia di 3 anni su tutti i suoi notebook - ASUS ha annunciato una novità importante per chi acquista i suoi portatili: da oggi tutti i nuovi notebook del marchio avranno una garanzia costruttore di 3 anni. Scrive smartworld.it

