Nove mesi in crescita per BMW Italia

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – BMW Italia ha chiuso i primi nove mesi del 2025 in modo molto positivo, in un mercato che complessivamente ha perso il 3,3% e con un segmento premium in flessione dell’1,3%. Da gennaio a settembre sono state immatricolate 66.518 unità dei marchi BMW e MINI con una crescita del 6,1% rispetto al pari periodo dello scorso anno, con 55.325 BMW (+3,5%) e 11.193 MINI (+20,8%). Molto positive anche le performance delle vetture elettriche che hanno raggiunto le 5.221 unità in crescita del 42,5%, così suddivise: 3.569 BMW (+16%) e 1.652 MINI (+181%). Anche le automobili elettrificate (PHEV) sono in forte crescita (+71,1%) e hanno raggiunto a livello di Gruppo le 8. 🔗 Leggi su Ildenaro.it