nove giorni di sciopero dei rimorchiatori sers

I lavoratori dei rimorchiatori Sers incrociano le braccia. La Uiltrasporti di Ravenna ha proclamato uno sciopero di 9 giorni consecutivi, a partire dal 13 ottobre fino al 22, coinvolgendo tutti i lavoratori dei rimorchiatori Sers. L'astensione riguarderà tutte le prestazioni supplementarie, straordinarie e turni flessibili, mantenendo solo l'orario ordinario dalle 06 del mattino alle 16. La mobilitazione, nasce "dal mancato rispetto degli accordi sottoscritti in Prefettura a Ravenna, dall'assenza di convocazioni aziendali per affrontare le criticità segnalate e dalla persistente indisponibilità dell'azienda a riconoscere il ruolo delle RSU e delle organizzazioni sindacali".

