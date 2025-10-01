Notti in bianco soldi bruciati e vite online | viaggio tra i ragazzi fuori controllo dell’Agrigentino
C’è chi pensa che certi fenomeni appartengano solo alle metropoli: le dipendenze digitali, i ragazzi che passano le notti incollati allo schermo, gli adulti che si rovinano con carte di credito maxate o rapporti a pagamento. Eppure basta attraversare le strade di Agrigento, percorrere i corsi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notti in bianco, conti in rosso e impulsi irrefrenabili. Ho incontrato i ragazzi fuori controllo
Notti in bianco, soldi bruciati e vite online: viaggio tra i ragazzi "fuori controllo" dell’Agrigentino - Dossier entra nel mondo sommerso delle nuove dipendenze: shopping compulsivo, sesso a pagamento e internet addiction. agrigentonotizie.it scrive