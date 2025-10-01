Notte di violenti scontri in Marocco fra giovani e la polizia

Rabat, 1 ott. (askanews) - I manifestanti e le forze di sicurezza si scontrano a Inezgane, un sobborgo di Agadir, nel quarto giorno consecutivo di proteste in diverse città del Marocco. Le proteste sono guidate dal collettivo noto come GenZ 212, che chiede riforme nei settori della sanità pubblica e dell'istruzione. Circa 200 giovani sono stati arrestati nella capitale Rabat durante le proteste degli ultimi giorni, anche nella notte di oggi. Secondo gli avvocati di alcuni degli arrestati, 37 persone andranno a processo, di cui 34 in libertà su cauzione e tre in detenzione cautelare. La imputazioni non sono ancora state rese note. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Notte di violenti scontri in Marocco fra giovani e la polizia

