Notte di Champions a Napoli brilla la stella di Hojlund | doppietta allo Sporting Lisbona Juve pari in casa del Villareal

Una vittoria e un pari per le italiane in Champions: il Napoli batte 2-1 lo Sporting, mentre la Juventus pareggia 2-2 con il Villarreal, al termine di due gare tirate e incertissime. Juve frenata nel finale in Spagna Il Villarreal passa con Mikautadze, la Juve rimonta con la rovesciata di Gatti e il sorpasso di Conceiçao, ma al 90' arriva il pari dell'"ex" Renato Veiga: finisce 2-2.

