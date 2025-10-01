Nothing realizzerà il suo sistema operativo basato solo su IA | si parte da Essential
Niente più app store, ma applicazione generate dagli utenti in base ai loro bisogni, grazie all’IA. L’intelligenza artificiale muoverà anche il futuro sistema operativo di Nothing, distante solo 3 anni. 🔗 Leggi su Dday.it
